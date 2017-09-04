فوز ثان على التوالي للاخاء الناصرة على حساب هبوعيل العفولة 2-0

حقق فريق مكابي الاخاء الناصرة فوزه الثاني على التوالي، وتحقق في المباراة الخارجية على فريق هبوعيل العفولة بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في دوري الدرجة الممتازة. يذكر أن الفوز الماضي تحقق بنفس النتيجة أيضا، وكان على حساب فريق مكابي هرتسليا.



حسن ابو زايد



وأمام العفولة سيطر تلامذة المدرب أدهم هادية على مجريات الأمور، حيث قدموا أداء ممتازا، فسجل متوسط الميدان الفعال حسن أبو زايد الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والأربعين بمجهود شخصي بارع، لينتهي الشوط الأول بتفوق مستحق للنصراويين. ولم يتبدل الحال كثيرا في الشوط الثاني، رغم اجتهاد لاعبي العفولة لادراك التعادل وتأثرهم من ابعاد قلب الدفاع جيزي دوربور في الدقيقة السبعين، فبقي الفريق النصراوي سيد الموقف، وليعود حسن أبو زايد ليضاعف التفوق عبر ركلة جزاء 11م في الدقيقة الثانية والثمانين، ولتكون فرحة العيد مضاعفة.