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أخبار محليات اصابة طفل (5 سنوات) من عرعرة النقب بجراح خطيرة بعد سقوطه عن دراجة هوائية

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النقب اصابة طفل (5 سنوات) من عرعرة النقب بجراح خطيرة
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اصابة طفل (5 سنوات) من عرعرة النقب بجراح خطيرة بعد سقوطه عن دراجة هوائية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-04 20:56:13 A A

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيانٍ عممه على وسائل الاعلام:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة على الرقم 101 حول اصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وذلك جراء سقوطه عن دراجة هوائية في بلدة عرعرة في النقب". واضاف البيان:"ان الطواقم الطبية التابعة للمؤسسة عملت على تقديم الاسعافات الأولية للطفل المصاب وهو يعاني من جراح في رأسه".

 

 

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