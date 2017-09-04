اصابة طفل (5 سنوات) من عرعرة النقب بجراح خطيرة بعد سقوطه عن دراجة هوائية

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيانٍ عممه على وسائل الاعلام:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة على الرقم 101 حول اصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وذلك جراء سقوطه عن دراجة هوائية في بلدة عرعرة في النقب". واضاف البيان:"ان الطواقم الطبية التابعة للمؤسسة عملت على تقديم الاسعافات الأولية للطفل المصاب وهو يعاني من جراح في رأسه".