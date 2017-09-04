بلدية الطيبة: مدارسنا جاهزة لاستقبال نحو 14 ألف طالب وطالبة مع افتتاح العام الدراسي

بلدية الطيبة:

مدارس الطيبة جاهزة لاستقبال نحو 14 ألف طالب وطالبة في اِفتتاح السنة الدراسية



جميع مدارس الطيبة مفتوحة دون اِستثناء

جاء في بيان صادر عن بلدية الطيبة:"بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة والترميمات الصيفية الشاملة، وأعمال البناء والتشطيب في المدارس الجديدة والتحضيرات المكثفة المستمرة، فإن جميع مدارس الطيبة جاهزة غدا لاستقبال نحو 14 ألف تلميذ وتلميذة يتوزعون على 21 مدرسة ستكون جميعها مفتوحة دون اِستثناء لاستقبال التلاميذ".



شعاع منصور



وجاء في بيان البلدية ايضًا:"ان بلدية الطيبة مجندة بجميع طواقمها، وتعمل على مدار الساعة، وبشكل متواصل، تحضيرا وتمهيدا لافتتاح السنة الدراسية الجديدة 2017-2018" مشيرًا:"غدا ستُسجل سابقة في تاريخ التربية والتعليم في البلاد، وغدا ستُسجل سابقة في تاريخ التربية والتعليم في البلاد إذ ستُفتتح ثلاث مدارس عصرية جديدة في آن واحد:

1- مدرسة ثانوية "عتيد الثانوية/ النجاح للعلوم.

2- مدرسة الخوارزمي الابتدائية.

3- مدرسة الشافعي الابتدائية.

بالاضافة إلى اِفتتاح قسم جديد وبناية حديثة في ثانوية الأخوة الشاملة على اسم المرحوم يوسف شاهين.

غرفة مواكبة لمتابعة اِفتتاح السنة الدراسية بقيادة مدير عام البلدية

وتابع البيان:"وبايعاز من رئيس البلدية المحامي شعاع مصاروة منصور عُقد مؤخرا واليوم سلسلة من الجلسات التحضيرية والمواكبة والحتلنة اِجتمع خلالها كل مدراء الأقسام برئاسة مدير عام البلدية سامي تلاوي للوقوف على الترتيبات والتجهيزات والتحضيرات وتوفير كل ما هو لازم ومطلوب لتوفير ظروف تعليمية تليق بتلاميذنا وتلميذاتنا. هذا وأُقيمت غرفة مواكبة ومتابعة ستعمل على متابعة ومواكبة سير اِفتتاح السنة الدراسية وستكون على اِستعداد تام لاستقبال أي اِستفسار وغيره. في هذه المناسبة، بلدية الطيبة بإدارتها وطاقم موظفيها يتمنون للجميع عامًا دراسيًا مثمرا ناجحا عامرا بالنجاحات والانجازات.