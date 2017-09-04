اصابة فتى (10 سنوات) بعد تعرضه للدغة عقرب في احدى بلدات النقب

قالت مصادر في نجمة داوود الحمراء ان فتى يبلغ من العمر 10 سنوات من سكان احدى البلدات البدوية في صحراء النقب نقل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو يعاني من حالة متوسطة ومستقرة بعدما تعرض للدغة عقرب في البلدة، وكانت الطواقم الطبية التابعة للمؤسسة قد قدمت الاسعافات الاولية له قبل نقله الى المستشفى,