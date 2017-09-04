الوزيرة جاملئيل تصادق على ميزانيات بمئات الآلاف لمجلس الشبلي ام الغنم

صادقت وزيرة المساواة الاجتماعية غيلا غمليئيل على عدة ميزانيات هامةً للمجلس المحلي الشبلي أم الغنم، حيث زار رئيس المجلس نعيم شبلي ونائبه زيدان سلفيتي الوزير في مكتبها وعرضا الخطط على الوزيرة . واشار المتحدث باسم الوزارة في بيان له:"ان الحديث يدور عن مصادقة على إقامة مركز للشباب، الأول من نوعه، بميزانية 250 ألف شيكل لثلاث سنوات، إضافة لنشاطات ومشاريع للنساء بميزانية تبلغ 90 ألف شيكل، وفعاليات للمسنين بميزانية أيضًا 90 ألف شيكل، و 100 ألف شيكل لمعدات مركز الشباب، وستدعم الوزارة فعاليات ثقافية وتربوية منها حفل سيقام بتاريخ 5.10.





رئيس المجلس نعيم شبلي أكد أنهم بإدارة المجلس يسعون لرفع جودة الحياة في الشبلي وأم الغنم وذلك عبر تجنيد أكبر ميزانيات ممكنة لأكبر عدد من المشاريع بمهنية عالية. وبدورها الوزيرة أثنت على نشاط المجلس المحلي الشبلي أم الغنم وإدارته.