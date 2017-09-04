الأب عبدالمسيح فهيم يهنئ الطلاب والهيئات التدريسية بإفتتاح العام الدراسي

قال قدس الأب عبدالمسيح فهيم الأمين العام للمدارس المسيحية في اسرائيل في كلمة له عشية افتتاح العام الدراسي الجديد موجهة لمديري المدارس والهيئات التدريسية وموظفي المدارس والطلاب واهاليهم:"نبدأ هذا العام الدراسي بتفاؤل وابتسامة واثقين ان مدارسنا وعملنا هو الذي يبشر بهذا التفاؤل والابتسامة لكل أبناء مجتمعنا، فالنتائج التي تحصدها مدارسنا في كل عام هي شهادات تقدير للمدارس والمعلمين والطلاب المتفوقين، نعتز بها ونضعها امامنا كعنوان يستدل به كل من يطلب العلى".





واضاف الاب فهيم:"ان القيم التي نسعى نحوها ونجذرها في مدارسنا سوف تثمر يوما في مجتمع الغد اننا نسعى نحو بناء انسان الغد الذي سوف يساهم في تطوير المجتمع في كل النواحي الروحية والاجتماعية والعلمية ...الخ. نحن نعلم ان تعاون الاهل في العملية التربوية التي نقوم بها هو هام للغاية. لذلك نرجو ان يكون عملنا مشترك مع كل من له صلة بتربية أبنائنا لان ثمار الاعمال المشتركة هي أقيم وتدوم حتى تحقيق الهدف الأخير. اسال الله ان يقودنا بنعمه فنتغلب على كل الصعاب التي قد نجدها في مسيرتنا".

وتابع:"اذ اهنئكم جميعاً وأهنئ كل من له علاقة بمدارسنا وبخاصة مفتش مدارسنا الدكتور هاني فراج، أتمنى ان تكون بداية موفقة تثمر نجاحاً ومحبةً وسلاماً. وفقكم الله وكل عام وأنتم بخير".