النقب: اصابة رضيع بلسعة عقرب في عراد وحالته متوسطة



قال الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيانٍ عممه على وسائل الاعلام ووصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة على الرقم 101 في لواء النقب حول رضيع يبلغ من العمر سنة ونصف والذي تعرض للسعة عقرب اصفر اللون في عراد، حيث وصل الى المكان الطاقم الطبي وقدم الاسعافات الاولية للرضيع ومن ثم تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج في حالة متوسطة".



