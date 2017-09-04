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منبر العرب خاطرة زجل للطلاب خِلصَت أيّامُ العُطلِه بقلم :اسماء طنوس المكر

منبر العرب

زجل للطلاب خِلصَت أيّامُ العُطلِه بقلم :اسماء طنوس
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زجل للطلاب خِلصَت أيّامُ العُطلِه بقلم :اسماء طنوس المكر

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-09-04 18:13:16 A A

مدارسنا عالأبـــواب ________ إستــعِــدّوا يا أحــبــاب
إتِركوا البيـليفــونات ________ رايحين تِبدوا بالِكتـــاب
_________________________________
إرتحتوا ولْعِبتوا كْثير________ وَقت العُطلِه وَلّى وراح
لازِم تفــيقـوا بكّــيــر________ وتِفِطروا فطور الصباح
رُحْ عَالوقتِ بْلا تَأخير_______ تَــتوصَل وِانتَ مرتـاح
كُنْ مُواظِب بالتّحضير_______ كُن شُجــاع ولا تِرتـاب
_________________________________
شِدِّ الهِمّه في التّعليــم________ أُدرُس بِتلاقي النجــاح
إعمـل لِوَقتَك تنظــيم ________ حِل وظايْفَك بارْتـِيـاح
وتَتْخَلّي جسمَك سليم ________ نَمْ بَكّيـر تَنَّــك تِرتــاح
والصحه نِعمِة كريم ________ ما بيــصـيبَك اكــتِئـاب
_________________________________
إسمــع للشّـرِحِ مْليـح ________ خَـــلِّ فِــكــرَك بالدّرسِ
عن تَركيزَك إوعَ تْزيح_______ لا يْصير لِفَهمَك نَقــصِ
إجلس هادي ومُستَريح_______ وخَــلِّ الثِّقــه بالنّــفــسِ
بتلاقي الأُستــاذ مليــح_______ لا قصاص ولا عِقــاب

 

 

 

 

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