زجل للطلاب خِلصَت أيّامُ العُطلِه بقلم :اسماء طنوس المكر
مدارسنا عالأبـــواب ________ إستــعِــدّوا يا أحــبــاب
إتِركوا البيـليفــونات ________ رايحين تِبدوا بالِكتـــاب
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إرتحتوا ولْعِبتوا كْثير________ وَقت العُطلِه وَلّى وراح
لازِم تفــيقـوا بكّــيــر________ وتِفِطروا فطور الصباح
رُحْ عَالوقتِ بْلا تَأخير_______ تَــتوصَل وِانتَ مرتـاح
كُنْ مُواظِب بالتّحضير_______ كُن شُجــاع ولا تِرتـاب
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شِدِّ الهِمّه في التّعليــم________ أُدرُس بِتلاقي النجــاح
إعمـل لِوَقتَك تنظــيم ________ حِل وظايْفَك بارْتـِيـاح
وتَتْخَلّي جسمَك سليم ________ نَمْ بَكّيـر تَنَّــك تِرتــاح
والصحه نِعمِة كريم ________ ما بيــصـيبَك اكــتِئـاب
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إسمــع للشّـرِحِ مْليـح ________ خَـــلِّ فِــكــرَك بالدّرسِ
عن تَركيزَك إوعَ تْزيح_______ لا يْصير لِفَهمَك نَقــصِ
إجلس هادي ومُستَريح_______ وخَــلِّ الثِّقــه بالنّــفــسِ
بتلاقي الأُستــاذ مليــح_______ لا قصاص ولا عِقــاب