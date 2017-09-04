زجل للطلاب خِلصَت أيّامُ العُطلِه بقلم :اسماء طنوس المكر

مدارسنا عالأبـــواب ________ إستــعِــدّوا يا أحــبــاب

إتِركوا البيـليفــونات ________ رايحين تِبدوا بالِكتـــاب

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إرتحتوا ولْعِبتوا كْثير________ وَقت العُطلِه وَلّى وراح

لازِم تفــيقـوا بكّــيــر________ وتِفِطروا فطور الصباح

رُحْ عَالوقتِ بْلا تَأخير_______ تَــتوصَل وِانتَ مرتـاح

كُنْ مُواظِب بالتّحضير_______ كُن شُجــاع ولا تِرتـاب

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شِدِّ الهِمّه في التّعليــم________ أُدرُس بِتلاقي النجــاح

إعمـل لِوَقتَك تنظــيم ________ حِل وظايْفَك بارْتـِيـاح

وتَتْخَلّي جسمَك سليم ________ نَمْ بَكّيـر تَنَّــك تِرتــاح

والصحه نِعمِة كريم ________ ما بيــصـيبَك اكــتِئـاب

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إسمــع للشّـرِحِ مْليـح ________ خَـــلِّ فِــكــرَك بالدّرسِ

عن تَركيزَك إوعَ تْزيح_______ لا يْصير لِفَهمَك نَقــصِ

إجلس هادي ومُستَريح_______ وخَــلِّ الثِّقــه بالنّــفــسِ

بتلاقي الأُستــاذ مليــح_______ لا قصاص ولا عِقــاب