شكوى ضد رئيس بلدية باقة الغربية... موظف كبير: ادعاءات كاذبة

توجه كل من زهير لحام، زياد شرفي وزهير خشان لوحدة لاهف 443 وقدموا شكوى رسمية ضد رئيس بلدية باقة الغربية المحامي مرسي ابو مخ، مدعيين في التحقيق بان هنالك خروقات وتجاوزات قانونية التي من المفروض ان يتم التحقيق فيها مستندين بذلك على وثائق التي تم تسليمها للشرطة.

موظف كبير في بلدية باقة قال:" كل ما يدعونه كذبًا، وهم فقط يحاولون تخريب المسيرة العمرانية، وفي النهاية سيعلمون بان تصرفاتهم ما هي الا حبرا على ورق، ومع كل ذلك القافلة ستسير".