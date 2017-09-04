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أخبار محليات اصابة شاب (20 عامًا) بجراح بالغة في حادث طرق دامٍ قرب عكا

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عكا والمنطقة اصابة شاب (20 عامًا) بجراح بالغة في حادث طرق دامٍ
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اصابة شاب (20 عامًا) بجراح بالغة في حادث طرق دامٍ قرب عكا

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-09-04 17:36:41 A A

 

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيان عممه على وسائل الاعلام:"ان بلاغًا وصل في حوالي الساعة 17:12 الى البدالة المركزية رقم 101 للمؤسسة في لواء آشر حول حادث طرق على شارع رقم 4 قرب كفار مسريك، هذا وهرع الى المكان الطاقم الطبي التابع لنجمة داوود الحمراء حيث قدم الإسعافات الاولية لشاب مصاب يبلغ من العمر 20 عامًا".
وقال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب:"ان اصابة الشاب وصفت على انها بالغة الخطورة".

 

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