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أخبار شريط الاخبار لجنة الأهالي في مدرسة اجيال الطيبة تلوح بالإضراب

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لجنة الأهالي في مدرسة اجيال الطيبة تلوح بالإضراب

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نشر: 2017-09-04 16:38:11 A A
تلوج لجنة الاهالي في مدرسة اجيال الطيبة بالإضراب المفتوح في اعقاب نواقص لم تقم بها البلدية. وجاء في بيان اللجنة "منذ أكثر من ثلاث سنوات ومدرسة أجيال بطاقمها الكامل مع لجنة الأباء تنادي وتطالب الجهات الرسمية العامة والخاصة من أجل أن يقوموا بواجبهم بإملاء النواقص الملحة والضرورية وهي وكما لا يخفى عليكم:
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