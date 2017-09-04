لجنة الأهالي في مدرسة اجيال الطيبة تلوح بالإضراب: نطالب بمعالجة النواقص فورا

جاء في البيان:

يجب تظليل الساحات العامة على أرض المدرسة من أجل الحفاظ على صحة وحياة أبنائنا من حر شمس الصيف وضرباتها ومن برد مطر الشتاء ونزلاته، كنا قد وعدنا مرارا وتكرارا بإنشاء هذا التظليل ولكن كانت وعودات

تلوج لجنة الاهالي في مدرسة اجيال الطيبة بالإضراب المفتوح في اعقاب نواقص لم تقم بها البلدية. وجاء في بيان اللجنة "منذ أكثر من ثلاث سنوات ومدرسة أجيال بطاقمها الكامل مع لجنة الأباء تنادي وتطالب الجهات الرسمية العامة والخاصة من أجل أن يقوموا بواجبهم بإملاء النواقص الملحة والضرورية وهي وكما لا يخفى عليكم:



قرب المدرسة



1. تظليل الساحات العامة على أرض المدرسة من أجل الحفاظ على صحة وحياة أبنائنا من حر شمس الصيف وضرباتها ومن برد مطر الشتاء ونزلاته، كنا قد وعدنا مرارا وتكرارا بإنشاء هذا التظليل ولكن كانت وعودات.

2. ملعب رياضي لدروس الرياضة: أوليس من حق كل طالب في أن يفرغ طاقاته ويبرز قدراته بدرس رياضي يليق بمدرسة أقيمت بالقرن 21، أوليس هذا المشروع هو جزء أساسي في الحد من العنف والحد من النشاط الزائد الذي يشتكي منه المعلمون خلال الدروس التعليمية؟ّ بلى ثم لماذا هو حلال على كل طلاب العالم إلا طلابنا؟ّ

3. تعبيد الشارع المؤدي للمدرسة تعبيدا يليق بهذا الزمان وليس وكأننا في مخييم لاجئين في عام 1900. وكما تعلمون أن هنالك درس يعلم للطلاب يدعى "الحذر على الطرق" السؤال من أي الطرق يحذرون وباب مدرستهم وشارعها الجبلي تكمن به كل مخاطر الطرق ومضرة السير. لهذا إرتأينا أن نعلم الأهل الكرام أننا مازلنا نطالب وبقوة تنفيذ الحقوق الأساسية لأمن أبنائنا وإننا لن نيأس وكل خياراتنا ملقاة على طاولة البحث! فنحن وكما ألقيتم على عواتقنا هذه المهمة والامانة لن نخذلكم".

هذا وقد توجهنا لبلدية الطيبة للحصول على تعقيب، ولم نتلقَ أي رد، وفي حال وصول أي تعقبب سنشره فورا.