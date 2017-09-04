ليان الهيب من الزرازير تتألق في بطولات ركوب الخيل

ليان الهيب ابنة التاسعة عشر تعمل ايضا كمدربة ومعالجة طبية عن طريق ركوب الخيول وقد انهت قبل عدة اشهر دورة مدربة ومعالجة طبية بواسطة الخيول وهي تطمح بالوصول الى العالمية في مجال الفروسية

وصل الى موقع العرب بيان من مجلس الزرازير، جاء فيه: "ليان الهيب إبنة الزرزير حصلت على عدة بطولات على الصعيد المحلي وكدلك فإنها تشارك في تدريبات الفروسية في المانيا على يد أشهر المدربين في هذا المجال. هذا ويذكر أن ليان الهيب هي حفيدة المرحوم احمد حسن الهيب الذي كان يملك مزرعة كبيرة لتربية الخيول العربية الاصيلة في منطقه معلول. ليان الهيب ابنة التاسعة عشر تعمل ايضا كمدربة ومعالجة طبية عن طريق ركوب الخيول وقد انهت قبل عدة اشهر دورة مدربة ومعالجة طبية بواسطة الخيول وهي تطمح بالوصول الى العالمية في مجال الفروسية".





ليان الهيب تتألف في ركوب الخيل