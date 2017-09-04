اغلاق
اغلاق
أخبار محليات اصابة 15 شخصًا بجروح متفاوتة في حادث مروع في النقب

أخبار

النقب اصابة 15 شخصًأ في حادث مروع في النقب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اصابة 15 شخصًا بجروح متفاوتة في حادث مروع في النقب

 المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

عكفت طواقم الاسعافات على تحويلهم للعلاج في المستشفيات وسط مباشرة الشرطة بأعمال التشخيص

ايام مبيعات جنونية!! حقق حلمك واشتري سيارة تعجبك.. اضغط هنا عم تحلم بسيارة جديدة بدون.. ما تهكل هم اضغط هنا.. حملات لا مثيل لها... اسعار
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-04 16:05:09 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "عصر اليوم الاثنين في النقب على شارع رقم 25 قرب مفترق يروحام ديمونا وقح حادث طرقات بالغ تخلله اصطدام ما بين حافلة وسيارة مسفرا عن اصابة 15 شخصًا بجروح طفيفة وواحد جروحه متوسطة وآخر بالغة الخطورة حيث عكفت طواقم الاسعافات على تحويلهم للعلاج في المستشفيات وسط مباشرة الشرطة بأعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات جنبا لتنظيمها حركة السير والمرور هناك"، وفقا للبيان.

مكان الحادث-تصوير: نجمة داوود الحمراء

وجاء في بيان الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنه "تم تقديم العلاج لـ13 مصابًا من بينهم واحد وهو سائق السيارة حالته خطيرة والباقي ركاب الحافلة حالتهم طفيفة حيث تم نقل المصابين الى سوروكا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حريق في دير الاسد دون اصابات | [2 قراءة]
2 غرق طفل 3 سنوات في منتجع شفاييم | [2 قراءة]
3 أكثر 8 اخطاء محرجة على الهواء مباشرة ! | [2 قراءة]
4 أم الفحم: مصرع احمد اغبارية رميا بالرصاص | [2 قراءة]
5 الاخاء الناصرة في ضيافة هبوعيل العفولة | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الشرطة: اعتقال مشتبهين من راس العامود في القدس | [0 مشاركة]
2 ألمانيا تتأهل عملياً للمونديال بفوز متأخر على التشيك | [0 مشاركة]
3 الحلقة التاسعة من مسلسل قلب مجنون | [0 مشاركة]
4 سمك فيليه مشوي بالليمون والثوم..صحتين | [0 مشاركة]
5 أبو سنان: وفاة سلوى ابراهيم بربارة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab