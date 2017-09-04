اصابة 15 شخصًا بجروح متفاوتة في حادث مروع في النقب

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

عكفت طواقم الاسعافات على تحويلهم للعلاج في المستشفيات وسط مباشرة الشرطة بأعمال التشخيص

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "عصر اليوم الاثنين في النقب على شارع رقم 25 قرب مفترق يروحام ديمونا وقح حادث طرقات بالغ تخلله اصطدام ما بين حافلة وسيارة مسفرا عن اصابة 15 شخصًا بجروح طفيفة وواحد جروحه متوسطة وآخر بالغة الخطورة حيث عكفت طواقم الاسعافات على تحويلهم للعلاج في المستشفيات وسط مباشرة الشرطة بأعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات جنبا لتنظيمها حركة السير والمرور هناك"، وفقا للبيان.

مكان الحادث-تصوير: نجمة داوود الحمراء

وجاء في بيان الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنه "تم تقديم العلاج لـ13 مصابًا من بينهم واحد وهو سائق السيارة حالته خطيرة والباقي ركاب الحافلة حالتهم طفيفة حيث تم نقل المصابين الى سوروكا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.