رسمياً.. ثاني هاتف لسامسونغ مع كاميرا خلفية مزدوجة

كانت عملاق الإلكترونيات الكورية الجنوبية قد أطلقت أول هاتف مع كاميراتين خلفيتين أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، وهو غالاكسي نوت 8، وذلك بعد أن سبقتها شركات كثيرة إلى ذلك، بما في ذلك منافستها الأولى

أعلنت شركة سامسونغ في تايلاند عن إصدار عام 2017 من هاتفها الذكي Galaxy J7 Plus الذي يمتاز، كما كشف التسريبات سابقًا، بأنه ثاني هاتف من الشركة مع كاميرا خلفية مزدوجة.

وكانت عملاق الإلكترونيات الكورية الجنوبية قد أطلقت أول هاتف مع كاميراتين خلفيتين أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، وهو غالاكسي نوت 8، وذلك بعد أن سبقتها شركات كثيرة إلى ذلك، بما في ذلك منافستها الأولى، آبل، مع هاتف العام الماضي آيفون 7 بلس.





ويقدم غالاكسي جي7 بلس الجديد شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 5.5 بوص وبدقة 1080×1920 بكسل مع حماية من زجاج 2.5D Glass، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 4 غيغابايتات، و 32 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 256 غيغابايتًا عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويضم الهاتف، الذي يمتاز بهيكل معدني بالكامل، معالجًا ثماني النوى من نوع Helio P20 من ميدياتيك يعمل بتردد 2.4 غيغاهرتز، كما يضم بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير/ساعة.

ويملك غالاكسي جي7 بلس كاميراتين خلفيتين، الأولى بدقة 13 ميغا بكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وأخرى بدقة 5 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.9. هذا وسوف تعمل الأولى ككاميرا أساسية والأخرى حساس للعمق لتحسين قدرتها على التركيز فضلًا عن خاصية Bokeh Effect. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.8.

ويأتي الجهاز، الذي يأتي بسماكة 7.9 ميلليمترات، مع حساس للبصمة على واجهته، وهو يدعم الاتصال عبر شريحتين، كما يدعم خاصية تعدد النوافذ، وميزة Bixby Home بدون دعم للأوامر الصوتية)، بالإضافة إلى ميزة الإظهار الدائم Always-On، وخاصية الحماية Secure Folder من سامسونغ.

وتعتزم سامسونغ طرح إصدار العام الحالي من هاتف "غالاكسي جي7 بلس" في تايلاند بسعر يعادل 390 دولارا أميركيا. هذا ولا يُعلم بعد ما إذا كانت تعتزم إطلاقه في أسواق أخرى.