الليلة: شباب اللد يبحث عن التعويض باستقباله هبوعيل كتمون

يغيب اللاعبان جوليو سيزار ونوعام حافتسادي عن تشكيلة فريق كتمون، بسبب ابعادهما خلال الفوز الماضي على فريق هبوعيل عيروني ريشون لتسيون بهدف دون مقابل

يستضيف فريق هبوعيل شباب اللد، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة، فريق هبوعيل كتمون، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في دوري الدرجة الممتازة. ويدخلها الفريق اللداوي بعد تعرضه الى خسارة مؤلمة في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل تل أبيب بهدف دون مقابل، حيث جاء هدف الفوز للخصم في الدقيقة الثالثة بعد التسعين.



شباب اللد



وطالب المدرب سليمان الزبارقة لاعبيه برفع رؤوسهم وعدم التأثر من الخسارة، رغم ألمها، وأكد على أنه فخور بمستواهم، وواثق أنهم سيعوضون ذلك بالفوز على كتمون.

هذا، ويغيب اللاعبان جوليو سيزار ونوعام حافتسادي عن تشكيلة فريق كتمون، بسبب ابعادهما خلال الفوز الماضي على فريق هبوعيل عيروني ريشون لتسيون بهدف دون مقابل.