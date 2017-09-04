آفي مالكا يخضع لفحوصات طبية لمعرفة مدة غيابه عن نادي دبورية

حسب التقديرات فان مالكا قد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب، لكن ستتضح الصورة أكثر بعد اجراء الفحص الطبي لمعرفة اذا كان يحتاج الى عملية جراحية أم لا

يخضع المهاجم آفي مالكا، يوم الثلاثاء، الى فحصوات طبية شاملة لتحديد حجم الاصابة التي تعرض لها في ركبته أثناء مباراة النادي الرياضي دبورية أمام فريق هبوعيل رموت منشيه، ضمن مباريات مسابقة كأس الدولة لفرق دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"، وانتهت بفوز الدبوريين بهدفين دون مقابل.



آفي مالكا



وحسب التقديرات فان مالكا قد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب، لكن ستتضح الصورة أكثر بعد اجراء الفحص الطبي لمعرفة اذا كان يحتاج الى عملية جراحية أم لا.

واذا اتضح أنه سيغيب لفترة طويلة، فقد علمنا أن المدرب رافي بوسكيلا يحضّر لخطة بديلة تشمل ضم مهاجم من الطراز الأول، نظرا لأن مالكا يعد من أبرز وأفضل المهاجمين في الدرجات الدنيا.