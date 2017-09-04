اعتقال مقدسيين بعد ضبط علب شوكولاطة محشوة بمخدرات

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

توصلت الشرطة لعنوانهما وتم اعتقالهما والتحقيقات جارية وسط تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في القدس تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال مشتبهين احدهما 27 عاما سكان القدس بينما الثاني 45 عاما سكان الشمال باستيراد مخدرات من مادة الميثامفيتامين بوزن نحو كلغم واحد وبما يقدر ثمنه بأكثر من نحو 300 الف شاقل بسوق المخدرات وذلك داخل طردين وصلا قبل اسبوع عبر المطار الجوي بن غوريون احتويا على ملابس وعدة علب من شوكولاطة الدهن تم حشوها في مادة المخدر حتى توصلت الشرطة لعنوانهما واعتقالهما والتحقيقات جارية وسط تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.

صورة من الشرطة