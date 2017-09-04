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أخبار عربية وعالمية شاهدوا: أب يضرب طفله بلا رحمة ولا شفقة

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شاهدوا: أب يضرب طفله بلا رحمة ولا شفقة
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شاهدوا: أب يضرب طفله بلا رحمة ولا شفقة

بدا في المقطع المتداول، أحد الأشخاص، يبدو أنه مصري الجنسية، يضرب ابنه بعربة الأطفال دون أدنى رحمة أو شفقة، وسط تعالي صرخات الطفل وعدم تدخل أحد من المتواجدين 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-04 13:28:13 A A

تداول مغردون على موقع التواصل تويتر مقطع فيديو لشخص يضرب طفلاً بكل قسوة وسط تعالي صرخات الطفل، من دون تدخل أحد من المارة لإنقاذ الطفل من هذا الشخص. وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية التعامل مع مقطع الفيديو.
وبدا في المقطع المتداول، أحد الأشخاص، يبدو أنه مصري الجنسية، يضرب ابنه بعربة الأطفال دون أدنى رحمة أو شفقة، وسط تعالي صرخات الطفل وعدم تدخل أحد من المتواجدين، فيما قال متداولو المقطع إن الحادثة وقعت بالراشد مول بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة.

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