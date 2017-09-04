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أخبار محاكم وجنائيات أم الفحم: شبهات جريمة قتل احمد اغبارية واصدار حظر نشر

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وادي عارة جريمة قتل احمد اغبارية واصدار حظر نشر
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أم الفحم: شبهات جريمة قتل احمد اغبارية واصدار حظر نشر

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

اصدار أمر حظر نشر حول اي من تفاصيل ومجريات التحقيقات في ملف هذه القضية وايضا أي من بينات هوية المشتبهين ساري المفعول حتى نهار يوم 10.09 الجاري

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-04 13:06:12 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في الساحل واستمرارا لتحقيقات الشرطة في ملف شبهات جريمة قتل المرحوم احمد اغباربة 26 عاما بوفاته سكان أم الفحم نتيجة تعرضه لاطلاق عيارات نارية هناك مساء البارحة الاحد تم مؤخرا وبناء على طلب توجهت فيه الشرطة الى محكمة الصلح في حيفا اصدار أمر حظر نشر حول اي من تفاصيل ومجريات التحقيقات في ملف هذه القضية وايضا أي من بينات هوية المشتبهين ساري المفعول حتى نهار يوم 10.09 الجاري"، وفقا للبيان.


المرحوم احمد اغبارية

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