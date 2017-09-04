اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات النيابة: اتهام 10 من عائلة أبو شندي بالتسبب بوفاة تمام أبو شندي على خلفية نزاع عائلي

أخبار

وادي عارة اتهام 10 من عائلة أبو شندي بالتسبب بوفاة تمام
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

النيابة: اتهام 10 من عائلة أبو شندي بالتسبب بوفاة تمام أبو شندي على خلفية نزاع عائلي

جاء في البيان:

ابناء عائلة أبو شندي خططوا للانتقام من ابناء عائلة تركي عن طريق اطلاق النار على مكان سكناهم لذلك تزود المتهمون بستة انواع اسلحة من بينهم 4 مسدسات وبندقيتين وكميات من الذخيرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-04 12:32:40 A A

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا الى المحكمة المركزية في المدينة "لائحة اتهام ضد 10 مشتبهين من عائلة أبو شندي في كفرقرع، حيث تنسب لسبعة منهم تهمة قتل المرحومة تمام أبو شندي (70 عامًا) دون عمد وتنسب للثلاثة الآخرين تهمة الحاق الاذى في ظروف خطيرة وذلك على خلفية نزاع على ممتلكات وأموال"، وفقا للبيان.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "يوم 17.7.17 وخلال ساعات المساء، خطط المتهمون من عائلة تركي (أبو شندي) بإلحاق الاذى بإبن عائلتهم شندي على خلفية النزاع بين الطرفين، وعند الساعة 21:20 حاصر المتهمون الثلاثة سيارة كان يستقلها افراد من عائلة شندي حيث قام المتهمون بالاعتداء عليهم بالآيادي وبواسطة ماسورة حديدية كما وتم اطلاق النار على رجلي واحد منهم"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "يستدل ايضا أن ابناء عائلة أبو شندي خططوا للانتقام من ابناء عائلة تركي عن طريق اطلاق النار على مكان سكناهم لذلك تزود المتهمون بستة انواع اسلحة من بينهم 4 مسدسات وبندقيتين وكميات من الذخيرة، وعند الساعة 21:40 وصل المتهمون الى المكان وكانت هناك المرحومة واثنان من ابنائها مع عائلتيهما وتم اطلاق النار على المنزل والحديث عن 97 رصاصة الأمر الذي أدى الى مقتل تمام أبو شندي واصابة ابنها"، وفقا للبيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اتهام 10 في ملف قتل تمام أبو شندي | [2 قراءة]
2 اصابة فتى 16 عاما برأسه في بركة في المطلة | [2 قراءة]
3 القبض على سائق من كفرقرع | [2 قراءة]
4 صحف العالم تتوج ايسكو بطلا بعد فوز اسبانيا | [2 قراءة]
5 حريق في دير الاسد دون اصابات | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الشرطة: اعتقال مشتبهين من راس العامود في القدس | [0 مشاركة]
2 ألمانيا تتأهل عملياً للمونديال بفوز متأخر على التشيك | [0 مشاركة]
3 وسيم بطاطا من عرابة: دم الدجاج غمر بيتي | [0 مشاركة]
4 شاهدوا فيديو كليب عازفة الكمان الأولى ديفانيسا | [0 مشاركة]
5 عرض مسرحية دمار في عرعرة النقب | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab