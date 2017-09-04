النيابة: اتهام 10 من عائلة أبو شندي بالتسبب بوفاة تمام أبو شندي على خلفية نزاع عائلي

جاء في البيان:

ابناء عائلة أبو شندي خططوا للانتقام من ابناء عائلة تركي عن طريق اطلاق النار على مكان سكناهم لذلك تزود المتهمون بستة انواع اسلحة من بينهم 4 مسدسات وبندقيتين وكميات من الذخيرة

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا الى المحكمة المركزية في المدينة "لائحة اتهام ضد 10 مشتبهين من عائلة أبو شندي في كفرقرع، حيث تنسب لسبعة منهم تهمة قتل المرحومة تمام أبو شندي (70 عامًا) دون عمد وتنسب للثلاثة الآخرين تهمة الحاق الاذى في ظروف خطيرة وذلك على خلفية نزاع على ممتلكات وأموال"، وفقا للبيان.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "يوم 17.7.17 وخلال ساعات المساء، خطط المتهمون من عائلة تركي (أبو شندي) بإلحاق الاذى بإبن عائلتهم شندي على خلفية النزاع بين الطرفين، وعند الساعة 21:20 حاصر المتهمون الثلاثة سيارة كان يستقلها افراد من عائلة شندي حيث قام المتهمون بالاعتداء عليهم بالآيادي وبواسطة ماسورة حديدية كما وتم اطلاق النار على رجلي واحد منهم"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "يستدل ايضا أن ابناء عائلة أبو شندي خططوا للانتقام من ابناء عائلة تركي عن طريق اطلاق النار على مكان سكناهم لذلك تزود المتهمون بستة انواع اسلحة من بينهم 4 مسدسات وبندقيتين وكميات من الذخيرة، وعند الساعة 21:40 وصل المتهمون الى المكان وكانت هناك المرحومة واثنان من ابنائها مع عائلتيهما وتم اطلاق النار على المنزل والحديث عن 97 رصاصة الأمر الذي أدى الى مقتل تمام أبو شندي واصابة ابنها"، وفقا للبيان.