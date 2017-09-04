بلدية أم الفحم: جريمة قتل أحمد اغبارية تشهد على فشل المؤسسة الرسمية وعلى رأسها الشرطة

بلدية أم الفحم:

جريمة مستنكرة أخرى لا مكان لها ولا لغيرها من الجرائم التي ارتكبت في مدينتنا وغير مقبولة أبدا لحل المشاكل والنزاعات والخلافات بين بعضنا البعض

أصدرت بلدية أم الفحم بيانا اعلاميا تستنكر بشدة جريمة القتل التي شهدتها مدينة أم الفحم مساء يوم أمس الأحد والتي راح ضحيتها الشاب احمد اغبارية، وجاء في بيان بلدية أم الفحم: "جريمة أخرى، وبكل أسف شهدتها مدينة أم الفحم أمس الاحد، بمقتل الشاب المرحوم احمد محمود طه أبو حمد اغبارية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لم يعرف القاتل فيها حرمة لا لشهر محرم ولا لأيام فضيلة مباركة ولا لحرمة الدم عند الله تعالى التي هي أعظم من حرمة الكعبة المشرفة".



المرحوم أحمد اغبارية



وأضاف اليان: "جريمة مستنكرة أخرى لا مكان لها ولا لغيرها من الجرائم التي ارتكبت في مدينتنا وغير مقبولة أبدا لحل المشاكل والنزاعات والخلافات بين بعضنا البعض. فهناك الف طريقة وطريقة لحل الخلافات، قبل الوصول لهكذا حلول مرفوضة شرعاً وقانوناً وعرفاً. إننا نوجه أصابع الاتهام للأيدي الخفيّة التي تعبث بأمن وأمان بلدنا وسلامة المجتمع الفحماوي، وفي ذات الوقت لتساهل المؤسسات الرسمية، القانونية والقضائية، وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي يبدي تساهلاً كبيراً وأيديَ من حرير في التعامل مع مثل هذه الجرائم التي باتت تقض مضاجعنا. نسأل الله أن يرحم الفقيد رحمة واسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يحفظ أم الفحم آمنا مطمئناً سالماً يسوده الأمن والأمان"، وفقا للبيان.

