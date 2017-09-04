اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس بلدية أم الفحم: جريمة قتل أحمد اغبارية تشهد على فشل المؤسسة الرسمية وعلى رأسها الشرطة

السلطات المحلية

وادي عارة بلدية أم الفحم تستنكر قتل أحمد اغبارية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بلدية أم الفحم: جريمة قتل أحمد اغبارية تشهد على فشل المؤسسة الرسمية وعلى رأسها الشرطة

بلدية أم الفحم:

جريمة مستنكرة أخرى لا مكان لها ولا لغيرها من الجرائم التي ارتكبت في مدينتنا وغير مقبولة أبدا لحل المشاكل والنزاعات والخلافات بين بعضنا البعض

من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-04 14:43:07 A A

أصدرت بلدية أم الفحم بيانا اعلاميا تستنكر بشدة جريمة القتل التي شهدتها مدينة أم الفحم مساء يوم أمس الأحد والتي راح ضحيتها الشاب احمد اغبارية، وجاء في بيان بلدية أم الفحم: "جريمة أخرى، وبكل أسف شهدتها مدينة أم الفحم أمس الاحد، بمقتل الشاب المرحوم احمد محمود طه أبو حمد اغبارية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لم يعرف القاتل فيها حرمة لا لشهر محرم ولا لأيام فضيلة مباركة ولا لحرمة الدم عند الله تعالى التي هي أعظم من حرمة الكعبة المشرفة".


المرحوم أحمد اغبارية 

وأضاف اليان: "جريمة مستنكرة أخرى لا مكان لها ولا لغيرها من الجرائم التي ارتكبت في مدينتنا وغير مقبولة أبدا لحل المشاكل والنزاعات والخلافات بين بعضنا البعض. فهناك الف طريقة وطريقة لحل الخلافات، قبل الوصول لهكذا حلول مرفوضة شرعاً وقانوناً وعرفاً. إننا نوجه أصابع الاتهام للأيدي الخفيّة التي تعبث بأمن وأمان بلدنا وسلامة المجتمع الفحماوي، وفي ذات الوقت لتساهل المؤسسات الرسمية، القانونية والقضائية، وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي يبدي تساهلاً كبيراً وأيديَ من حرير في التعامل مع مثل هذه الجرائم التي باتت تقض مضاجعنا. نسأل الله أن يرحم الفقيد رحمة واسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يحفظ أم الفحم آمنا مطمئناً سالماً يسوده الأمن والأمان"، وفقا للبيان.
 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 صحف العالم تتوج ايسكو بطلا بعد فوز اسبانيا | [2 قراءة]
2 حريق في دير الاسد دون اصابات | [2 قراءة]
3 غرق طفل 3 سنوات في منتجع شفاييم | [2 قراءة]
4 أكثر 8 اخطاء محرجة على الهواء مباشرة ! | [2 قراءة]
5 أم الفحم: مصرع احمد اغبارية رميا بالرصاص | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الشرطة: اعتقال مشتبهين من راس العامود في القدس | [0 مشاركة]
2 ألمانيا تتأهل عملياً للمونديال بفوز متأخر على التشيك | [0 مشاركة]
3 الحلقة التاسعة من مسلسل قلب مجنون | [0 مشاركة]
4 القدس: شجار بين عرب ويهود حول ركن سيارة | [0 مشاركة]
5 القدس: مشتبه استأجر غرفة بفندق فاخر لبيع المخدرات | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab