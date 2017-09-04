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جامعات / مدارس اخبار المدارس لجنة الاهالي في جلجولية: الدراسة ستفتتح غدا كالمعتاد ولا تلتزموا بتصريحات الرئيس

جامعات / مدارس

المثلث الجنوبي لجنة الاهالي في جلجولية: الدراسة ستفتتح غدا
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لجنة الاهالي في جلجولية: الدراسة ستفتتح غدا كالمعتاد ولا تلتزموا بتصريحات الرئيس

جاء في البيان:

تم تشاور اللجنة المركزية مع نشطاء اجتماعيين وجميع القوى الوطنية والاسلامية وعليه فإن لجنة اولياء امور الطلاب المركزية تجدد دعوتها للطلاب في جلجولية للامتثال الى مقاعد الدراسة كالمعتاد 

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-04 12:03:26 A A

أصدرت لجنة الاهالي في جلجولية برئاسة وهبي عرار بيانًا دعت من خلاله الى عدم الالتزام بتحذيرات رئيس المجلس فائق عودة في اعلان الاضراب لعدم اقصاء مدير مدرسة الرازي الاعدادية المربي رامي غانم.


فائق عودة رئيس مجلس جلجولية

وجاء في البيان: "على إثر دعوة رئيس المجلس المحلي للاضراب العام في مدارس قريتنا مع افتتاح العام الدراسي لم تجد لجنة اولياء امور الطلاب المركزية المبرر الصادق للدعوة للاضراب وذلك بعد تقصي الحقائق من وراء الدعوة للاضراب التي لم يكن لها اساس حقيقي. فقد تم تشاور اللجنة المركزية مع نشطاء اجتماعيين وجميع القوى الوطنية والاسلامية بخصوص الدعوة للاضراب كوسيلة لحل الاشكاليات التي انبثقت في قضية الرازي لما يلحق بأبنائنا من اضرار جراء هذا التهديد بالاضراب غير اللازم بناء عليه فإن لجنة اولياء امور الطلاب المركزية تجدد دعوتها للطلاب في جلجولية للامتثال الى مقاعد الدراسة كالمعتاد وذلك في يوم غد الثلاثاء الموافق 5.9.17 واستقبال العام الدراسي كالمعتاد نأمل لطلابنا ومعلمينا ومديري المدارس عاما دراسيا موفقا وناجحا".

 


وهبي عرار رئيس لجنة الاهالي 

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