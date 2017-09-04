القدس: اقتحام منزل مواطن والقبض على مشتبه من مخيم شعفاط

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

سيتم تقديم طلب لتمديد فترة اعتقال المشتبه خلال ساعات نهار اليوم الاثنين عبر محكمة الصلح في القدس على ذمة التحقيقات الجارية

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في القدس تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال مشتبه مقدسي سكان مخيم شعفاط (35 عاما) بإقتحام منزل مواطن في مركز المدينة خلال ساعات الليلة الماضية هاربا وسط استلام الشرطة اخطارا بخصوصه مسرعة الى المكان ملقية القبض عليه في المنطقة هناك وسط محاولته التملص والهرب متجاهلا ايعازات الشرطة التي كانت في اعقابه بالتوقف جانبا مشكلا خطرا على حياة مستخدمي الطريق العام حتى ادركته متوقفا بسيارته معتقلة اياه بحيث ضبطت بحوزته قفازات وقبعة ومعدات اقتحام جنبا الى اكتشافها قيامه بمحاولة طمس بعض ارقام لوحات ترخيص سيارته التي كان يستقلها مزيفا علاماتها وذلك وعلى ما يظهر لمنع التوصل لهويته فيما اذا والتحقيقات جارية وسط القرار بطلب تمديد فترة اعتقاله خلال ساعات نهار اليوم الاثنين عبر محكمة الصلح في القدس على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.

مرفق من تصوير الشرطة