اصابة متوسطة لشابة (24 عاما) من العزير في حادث طرق

نجمة داوود الحمراء:

قدم افراد الطاقم العلاج لشابة (24 عاما) أصيبت بجروح متوسطة وتم نقلها الى رمبام

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الاثنين أنه "عند الساعة 09:31 تلقى افراد الطاقم بلاغا حول وصول مصابة الى عيادة طبية في العزير جراء حادث طرق، هذا وقدم افراد الطاقم العلاج لشابة (24 عاما) أصيبت بجروح متوسطة وتم نقلها الى رمبام بواسطة مروحية عامودية"، وفقا للبيان.