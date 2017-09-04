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أخبار محليات اصابة متوسطة لشابة (24 عاما) من العزير في حادث طرق

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الناصرة والقضاء اصابة شابة من العزير في حادث طرق
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اصابة متوسطة لشابة (24 عاما) من العزير في حادث طرق

نجمة داوود الحمراء:

قدم افراد الطاقم العلاج لشابة (24 عاما) أصيبت بجروح متوسطة وتم نقلها الى رمبام 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-04 11:47:08 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الاثنين أنه "عند الساعة 09:31 تلقى افراد الطاقم بلاغا حول وصول مصابة الى عيادة طبية في العزير جراء حادث طرق، هذا وقدم افراد الطاقم العلاج لشابة (24 عاما) أصيبت بجروح متوسطة وتم نقلها الى رمبام بواسطة مروحية عامودية"، وفقا للبيان. 

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