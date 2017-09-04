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أخبار عربية وعالمية الجالية الفلسطينية تهب لاغاثة منكوبي الاعصار في هيوستن

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الجالية الفلسطينية تهب لاغاثة منكوبي الاعصار
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الجالية الفلسطينية تهب لاغاثة منكوبي الاعصار في هيوستن

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-09-04 10:51:30 A A

اطلق "الاتحاد الامريكي لرام الله فلسطين" وهو الاطار الاوسع والاكثر تنظيما للجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة الامريكية حملة انسانية لاسناد منكوبي الفيضانات والاعصار الذي ضرب ولاية هيوستن، شملت ابناء الجالية الفلسطينية والعربية بشكل خاص والمتضررين من ابناء الشعب الامريكي من هذه الفيضانات بشكل عام.


اضرا الاعصار في هيوستن


وتحدث عدد من النشطاء واعضاء الاتحاد عن المبادرة التي تم اطلاقها لاكثر من سبب اهمها دعم ابناء الجالية وتقويتهم واسنادهم باكثر من مجال اقتصادي وقانوني بعد الاضرار التي تعرضوا لها سيما وان جزء منهم يعاني بسبب عدم تأمين الاملاك.

وقال الدكتور حنا حنانيا رئيس الاتحاد الامريكي لرام الله فلسطين ان شعبنا الفلسطيني الذي عانى ويلات التشريد يدرك تماما اهمية اسناد كل المتضررين من هذه الفيضانات والاعاصير وبالتالي اطلق هذه الحملة للتعبير عن تكاتفه وتضامنه مع كل المتضررين جراء هذه الفيضانات التي ادت لكارثة انسانية اصابت الشعب الامريكي بكل مكوناته، مشددا على ان الحملة التي تم اطلاقها لا تفرق بين ابناء المجتمع الامريكي في هيوستن اعتمادا على العمل والفكر الانساين الذي يحمله الفلسطينيون وتربوا عليه في وطنهم فلسطين وانتقل معهم لوطنهم في الاغتراب بوالولايات المتحدة الامريكية.

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