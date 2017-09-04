اعتقال مشتبهين من النقب ورعانا بعد ضبط لوحات ترخيص سيارة شرطة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم تحويل المشتبهين للتحقيقات

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في المركز تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال مشتبهين عربيين في العشرينات من عمريهما سكان الضواحي في النقب اللذين كانت قد القت القبض عليهما خلال ساعات الليلة الماضية وهما يتجولان بسيارتهما في احد احياء مدينة رعنانا مع ضبط لوحات ترخيص سيارة شرطة وفانوس ضوء ازرق خلال تفتيش سيارتهما التي ارتابت الشرطة بتحركاتها هناك بحيث تم تحويلهما للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.

مرفق من تصوير الشرطة