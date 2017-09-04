هذه السنة نعود إلى المدرسة بمتعة وسعادة مع ساندويش عيميك وعلبة طعام بتصميم جميل

في يوم عودة الأولاد إلى المدرسة، تنوﭬـا، الرائدة في سوق الحليب في البلاد، توزّع علب عيمك للساندويشات هدية.





ضمن حملة "راجعين عالمدرسة، عيمك بدوب فيها" تدعوكم تنوﭬـا، أنتم الأهالي، إلى تدليل أولادكم مع الساندويش اللذيذ من عيمك اللي بدوبوا فيها. هذه السنة يمكن أن يأخذ الأولاد الساندويش اللذيذ بالعلبة المزركشة بشخصيات "المينيونز" المحبوبة.

كيف نحصل على علبة الساندويشات إذًا؟ يحمّل الأهالي على صفحة الفيسبوك الخاصة بالنشاط "راجعين عالمدرسة مع عيمك" صورة للأولاد في أول يوم في المدرسة. ويمكنهم أن يحصلوا وحتى البيت على علبة "مينيونز" للساندويشات للمدرسة.

https://www.facebook.com/emek.tnuva/

أدخلوا أنتم أيضًا إلى صفحة الفيسبوك الخاصة بالنشاط، وأسعِدوا أولادكم مع هدية سترافقهم على مدار السنة الدراسية. تنوﭬـا تتمنى للأولاد سنة دراسية مثمرة وناجحة مع عيمك بدوب فيها!