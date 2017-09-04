اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار تعادل مخيب لفرنسا أمام لوكسمبورج

أخبار

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تعادل مخيب لفرنسا أمام لوكسمبورج


نشر: 2017-09-04 10:03:38 A A
عانى المنتخب الفرنسي اليوم أمام ضيفه لوكسمبورج، وسقط في فخ التعادل السلبي على ملعب تولوز ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا عام 2018 المقبل. واكتفى منتخب فرنسا بحصد نقطة وحيدة كانت كافية ليستعيد صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن السويد الثاني، فيما ارتفع لوكسمبورج للمرتبة الخامسة وقبل الأخيرة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن بيلاروسيا المتذيل.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اتهام 10 في ملف قتل تمام أبو شندي | [2 قراءة]
2 شجار بين زوجين يكشف عن معمل مخدرات | [2 قراءة]
3 ابو نصار يعايد بالأضحى | [2 قراءة]
4 اصابة فتى 16 عاما برأسه في بركة في المطلة | [2 قراءة]
5 القبض على سائق من كفرقرع | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 شبهات في المركز: مشتبه يعتدي جنيسا على شقيقته | [0 مشاركة]
2 الشرطة: اعتقال مشتبهين من راس العامود في القدس | [0 مشاركة]
3 ألمانيا تتأهل عملياً للمونديال بفوز متأخر على التشيك | [0 مشاركة]
4 القدس: اعتقال اثنين بشبهة سرقة سيارات | [0 مشاركة]
5 والدا المرحوم هاني زهراوي قطعا مناسك الحج | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab