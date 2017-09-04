تعادل مخيب لفرنسا أمام لوكسمبورج

عانى المنتخب الفرنسي اليوم أمام ضيفه لوكسمبورج، وسقط في فخ التعادل السلبي على ملعب تولوز ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا عام 2018 المقبل. واكتفى منتخب فرنسا بحصد نقطة وحيدة كانت كافية ليستعيد صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن السويد الثاني، فيما ارتفع لوكسمبورج للمرتبة الخامسة وقبل الأخيرة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن بيلاروسيا المتذيل.