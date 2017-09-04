النجم ماجد المهندس يطلق أغنية على الله

أصدر نجم الغناء العربي ماجد المهندس أغنيته الجديدة بعنوان " على الله" والتي وعد جمهوره بها وفي الموعد المحدد مسبقا. وتعاون برنس الغناء العربي ماجد المهندس في مشروعه الجديد مع الشاعر سعود بن محمد العبد الله الفيصل.

وقال المهندس في تصريحات صحفية إنه يشعر بالسعادة للتعاون من جديد مع سعود بن محمد العبدالله الفيصل، موضحا أن الكلمات التي يكتبها سعود بن محمد العبدالله الفيصل تسهّل عملية اللحن وكذلك الغناء.



ووصف الكلمات بأنها عذبة وتصل بسرعة إلى قلب المتلقي، لافتا إلى أنه يعتبر سعود من الشعراء المتقدمين في هذا العصر.

وتمنى المهندس أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، لافتا إلى أنه أصر على طرحها في الوقت المناسب وتحديدا بعد انتهائه من حفلات صيف 2017 في البلاد العربية وأوروبا.

أما الشاعر سعود بن محمد العبدالله الفيصل فعبر عن ثقته بنجاح الأغنية قائلا:" طالما أن من يغنيها هو برنس الغناء العربي ماجد المهندس فإني أطمئن للكلمات لأنها بيد أمينة وبصوت رخيم وعذب".

وتابع سعود بن محمد: التعاون مع ماجد ليس الأول ولن يكون الأخير، فماجد جواز سفر لنجاح أية قصيدة، وهو صاحب شعبية واسعة عربيا لذا لا يمكن التفكير مرتين قبل الموافقة على العمل معه".

يشار إلى أن اللحن تكفل به الموسيقار أحمد الهرمي، فيما تولى هندسة الصوت والماسترنغ جاسم المحمد ووزعها عصام الشرايطي في حين أوكلت مهمة الميكس والماستر للمهندس جاسم محمد.