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أخبار محاكم وجنائيات القدس: اعتقال مشتبه بإضرام النار في دمية بصورة جندي

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القدس والقضاء القدس: اعتقال مشتبه بإضرام النار في دمية
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القدس: اعتقال مشتبه بإضرام النار في دمية بصورة جندي

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: 

كانت الشرطة قد استصدرت امر اعتقال ضد المشتبه منذ حينها جنبا لمواصلتها اعمال التحري والتقصي والبحث عنه  والبارحة قام المشتبه بتسليم نفسه لمركز الشرطة في القدس

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-04 08:48:15 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في القدس تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال مشتبه من سكان المدينة باضرام النار في دمية بصورة جندي في الجيش والقائها في موقد من النيران يوم "لاچ بعومر - ايقاد المشاعل" في حي مئة شعريم  حيث من المقرر تحويله نهار اليوم الاثنين الى محكمة الصلح في المدينة للنظر بخصوصه. هذا وكانت الشرطة قد استصدرت امر اعتقال ضد المشتبه منذ حينها جنبا لمواصلتها اعمال التحري والتقصي والبحث عنه  والبارحة قام المشتبه بتسليم نفسه لمركز الشرطة في القدس"، وفقا للبيان.

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