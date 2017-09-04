الليلة: إنجلترا وألمانيا تتطلعان لحسم التأهل على حساب سلوفاكيا والنرويج

تستضيف إنجلترا سلوفاكيا في قمة المجموعة السادسة التي يتصدرها «الأسود الثلاثة» برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، بفارق نقطتين عن الضيف

تتطلع إنجلترا للفوز على سلوفاكيا اليوم للاقتراب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، بينما تسعى ألمانيا حاملة اللقب لضمان بطاقتها على حساب المنتخب النرويجي، وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال الروسي. وتستضيف إنجلترا سلوفاكيا في قمة المجموعة السادسة التي يتصدرها الأسود الثلاثة برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، بفارق نقطتين عن الضيف.

وفي حال فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره السلوفاكي، سيكون في موقع الأفضلية لضمان التأهل المباشر عن المجموعة، إذ تتبقى له بعد مباراة اليوم، مباراتان أسهل نسبياً، أمام ضيفه السلوفيني (الرابع) ومضيفه الليتواني (الخامس) في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى النهائيات، بينما سيكون على أفضل ثمانية منتخبات حلت ثانية في المجموعات التسع خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية.



انجلترا في المباراة الاخيرة أمام مالطا



وفي حال فوز إنجلترا على ملعب ويمبلي الشهير في لندن، سيصبح المنتخب في حاجة إلى نقطتين فقط من مباراتيه الأخيرتين.

ورأى مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت أن القدرة الهجومية لمنتخبه، الفائز في الجولة السابعة الجمعة على المضيفة مالطا بنتيجة 4 - صفر، رغم حالة الإحباط وصافرات الاستهجان التي أصابت الجماهير من العرض الباهت، لا سيما أن الأهداف الأربعة جاءت في الشوط الثاني في مرمى الفريق الأضعف بالمجموعة، والذي يحتل المركز الـ190 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولا أحد يشكك في المواهب الموجودة في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت، لكن المشكلة الأكبر تتمثل في انسجامهم معا.

وخلال هذا الصيف انتقل لاعبان من تشكيلة إنجلترا أمام مالطا، وهما كايل ووكر وأليكس أوكسليد - تشامبرلين، مقابل نحو 90 مليون جنيه إسترليني (116.58 مليون دولار). وهناك لاعبون تبدو قيمتهم أكبر مثل هاري كين وديلي آلي وربما ينال توتنهام هوتسبير 200 مليون جنيه إسترليني إذا وافق على رحيلهما.

ورغم هذه الوفرة من اللاعبين الموهوبين، فإن إنجلترا عانت أمام أضعف منتخبات المجموعة والذي لم يحصد أي نقطة.



19:00 إذربيجان ضد سان مارينو

19:00 أرمينيا ضد الدنمارك

21:45 الجبل الأسود ضد رومانيا

21:45 ألمانيا ضد النرويج

21:45 إيرلندا الشمالية ضد التشيك

21:45 بولندا ضد كازاخستان

21:45 انجلترا ضد سلوفاكيا

21:45 إسكوتلندا ضد مالطة

21:45 سلوفينيا ضد ليتوانيا



ألمانيا في المباراة أمام التشيك