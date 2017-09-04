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فنانين فن عربي هيفاء وهبي تحيي حفلة عيد الاضحى في بيروت

فنانين

هيفاء وهبي تحيي حفلة عيد الاضحى في بيروت
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هيفاء وهبي تحيي حفلة عيد الاضحى في بيروت

عادت هيفاء لارتداء الـJumpsuit مجددا في حفل أحيته أمس السبت 2 سبتمبر الجاري، في فندق “موفمبينك” بيروت

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-04 15:46:19 A A

عادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مجددا لجرأتها في حفلة عيد الاضحى التي أحيتها في فندق الموفمبينك في العاصمة اللبنانية بيروت. كانت هيفاء ابتعدت عن الفستاتين القصيرة الضيقة والـJumpsuit الذي اشتهرت بهما لتختار فستانا بقصة A-Line في حفل اختيار ملك جمال لبنان والذي أقيم في يوم الخميس 30 أغسطس.

ولكن عادت هيفاء لارتداء الـJumpsuit مجددا في حفل أحيته أمس السبت 2 سبتمبر الجاري، في فندق “موفمبينك” بيروت.

وأطلت هيفاء بـ Jumpsuit أسود شفاف من تصميم “لا بورجوازي” La Bourjoisie، وانتعلت حذاء أسود عالي، تاركة شعرها ينسدل مموجا على كتفها، مع ماكياج ناسبها.

 

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