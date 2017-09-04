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على مدارسنا الاهتمام بالتربية كاهتمامها بالتعليم/ د.صالح نجيدات

د.صالح نجيدات:



الكثير من الاهل فشلوا بتربية اولادهم، وأدى ذلك الى تسربهم من مقاعد الدراسة، والتسكع في الشوارع ومصاحبة رفاق السوء حتى انزلقوا الى عالم الجريمة

على مدارسنا واجب ودور مهم في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجتمعنا، وهي ليس فقط اكتساب المعرفة وتعليم الطلاب المواضيع المختلفة

لذا يجب على المدارس أن تربي طلابها على الاداب والأخلاق، وكذلك عليهم أن يجمعوا بين العلم والأخلاق، وتعليم طلابهم أدب الحوار والتسامح وكذلك تعليمهم المعايير والقيم الاجتماعية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-09-04 13:28:13 A نشر: 2017-09-04 13:28:13 A