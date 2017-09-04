ثالث أيام التشريق.. غير المتعجلين يرمون الجمرات الثلاث

كان أمير مكة أعلن في مؤتمر صحافي الأحد نجاح موسم الحج هذه السنة

فيما غادر المتعجلون من الحجاج مكة المكرمة، الأحد، بعد طواف الوداع، بدأ غير المتعجلين برمي الجمرات الثلاث، اليوم الاثنين، في ثالث أيام التشريق في موسم حج ناجح بكل المعايير، بحسب ما أعلن مستشار العاهل السعودي ورئيس اللجنة المركزية للحج أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل وقد تزامن الإعلان مع إنهاء الحجاج المتعجلين مناسكهم برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ومن ثم أداء طواف الوداع ومغادرة مكة على الفور.



حجاج يرمون الجمرات



وكان أمير مكة أعلن في مؤتمر صحافي، الأحد، نجاح موسم الحج هذه السنة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية لا تتخذ من الحج مواقف سياسية ولا تأبه لما يفعله الآخرون، وأن أرض الحرمين مفتوحة لكل المسلمين دون استثناء، سواء أكانوا حجاجا إيرانيين أم غيرهم.



كما قال في مقابلة سابقة إن المملكة سجلت أرقاما قياسية في نقل الحجاج بالحافلات والقطارات هذا العام، إذ بلغ عددهم أكثر من مليوني حاج وبأوقات زمنية قصيرة مقارنة بالسابق. وأكد أن المملكة تركز على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بعيدا عما يحدث من صراعات وأزمات في المنطقة.