حيفا: اصابة خطيرة لشاب في حادث بين دراجة كهربائية وسيارة

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (30 عامًا) أصيب بجروح خطيرة برأسه

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الاثنين أنه "عند الساعة 05:33 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث بين دراجة كهربائية وسيارة في حيفا، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (30 عامًا) أصيب بجروح خطيرة برأسه وتم نقله الى رمام لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.