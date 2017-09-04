اغلاق
اغلاق
أخبار محليات حيفا: اصابة خطيرة لشاب في حادث بين دراجة كهربائية وسيارة

أخبار

حيفا والمنطقة حيفا: اصابة خطيرة لشاب في حادث
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

حيفا: اصابة خطيرة لشاب في حادث بين دراجة كهربائية وسيارة

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (30 عامًا) أصيب بجروح خطيرة برأسه 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-04 07:50:26 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الاثنين أنه "عند الساعة 05:33 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث بين دراجة كهربائية وسيارة في حيفا، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (30 عامًا) أصيب بجروح خطيرة برأسه وتم نقله الى رمام لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ماذا يقول الياس بو صعب لجوليا بطرس؟ | [3 قراءة]
2 ابو نصار يعايد بالأضحى | [2 قراءة]
3 القبض على سائق من كفرقرع | [2 قراءة]
4 صحف العالم تتوج ايسكو بطلا بعد فوز اسبانيا | [2 قراءة]
5 غرق طفل 3 سنوات في منتجع شفاييم | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 شبهات في المركز: مشتبه يعتدي جنيسا على شقيقته | [0 مشاركة]
2 الشرطة: اعتقال مشتبهين من راس العامود في القدس | [0 مشاركة]
3 ألمانيا تتأهل عملياً للمونديال بفوز متأخر على التشيك | [0 مشاركة]
4 الاخاء الناصرة يستفيد من قدرات عبيدة أبو ربيع | [0 مشاركة]
5 ضبط طفل (عامان) يتجول وحيدا في رحوفوت | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab