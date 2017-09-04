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رياضة وشباب رياضة محلية الليلة: الاخاء الناصرة في ضيافة هبوعيل العفولة ضمن الأسبوع الثالث

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء الاخاء الناصرة في ضيافة هبوعيل العفولة
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الليلة: الاخاء الناصرة في ضيافة هبوعيل العفولة ضمن الأسبوع الثالث

سوف يستفيد المدرب أدهم هادية من قدرات قلب الدفاع الروماني نينو اميل دوكو ولاعب الوسط الأمريكي مايكل سيتون

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-04 07:30:40 A A

يحل فريق مكابي الاخاء الناصرة، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة، ضيفا فريق هبوعيل العفولة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في دوري الدرجة الممتازة.


الاخاء الناصرة


ويدخلها الفريق النصراوي بعد انتصاره في مباراته البيتية على فريق مكابي هرتسليا بهدفين دون مقابل، ليكون الفوز الأول لتلامذة المدرب أدهم هادية. ولم ينبهر مسؤولو الاخاء من الفوز فحسب، بل أثنوا بالأساس على المستوى الذي ظهر به الفريق طيلة دقائق المباراة. وقدم جميع اللاعبين مستوى فنيا عاليا فاستطاعوا احراز الهدف الأول عن طريق المهاجم المتألق محمد خطيب، وأضاف المدافع الأيسر أحمد شعبان الثاني.

وسوف يستفيد المدرب أدهم هادية من قدرات قلب الدفاع الروماني نينو اميل دوكو ولاعب الوسط الأمريكي مايكل سيتون، حيث من المتوقع أن يشارك الاثنان مع فريقهما الجديد أمام فريق هبوعيل العفولة، بينما تم تحرير المهاجم برونو لويس لينضم الى.. العفولة، حيث يواجه فريقه السابق.

 

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