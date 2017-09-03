زوجان مسافران من الخليل يحاولان تخبئة طفلتهما تحت غطاء سرير

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان لها:"نهار اليوم الاحد وخلال نشاط لشرطة المرور على شارع رقم 60 قرب مفترق غوش عتصيون بمنطقة بيت لحم تم القبض على سائق سيارة فلسطينية من سكان الخليل عند قيامه في تجاوز حاد خطر على خط فاصل متواصل ومع توقيفه تمت ملاحظة طفلته في نحو عمر السادسة وهي تجلس على ارضية السيارة ووالدتها التي كانت برفقة زوجها السائق تحاول تغطيتها بواسطة غطاء سرير واخفائها عن اعين الشرطة ومن دون مقعد امان اطفال بالسيارة، هذا وتم تحرير دعوة للسائق للمثول امام القضاء عاجلا وتحرير تقرير غرامة، دفع جنبا لرفع الطفلة لتجلس على المقعد الخلفي , أهون الشرين !".

مرفق من تصوير الشرطة