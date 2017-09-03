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أخبار محليات ام الفحم: إصابة شخص في حادث إطلاق نار بمنطقة البير في حي الاغبارية

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وادي عارة ام الفحم: إصابة شخص بإطلاق نار بمنطقة البير
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ام الفحم: إصابة شخص في حادث إطلاق نار بمنطقة البير في حي الاغبارية

 

من: ابراهيم ابو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-03 19:34:27 A A

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب الى ان شابًا يبلغ من 25 عاما قد تعرض لإطلاق نار في منطقة البير بحي الاغبارية في مدينة ام الفحم> ويفيد مراسلنا أدى ان قوات الإسعاف التي وصلت الى المكان قدمت العلاج الأولي للمصاب ومن ثم نقله للمستشفى بينما باشرت الشرطة التي وصلت للمكان بأعمال التمشيط والتحقيق بالحادث.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء اليوم الاحد من مفترق ام الفحم احيل مصاب بعيارات نارية للعلاج بالمستشفى مع وصف حالته وعلى ما يبدو بالحرجة. هذا وباشرت الشرطة التي هرعت الى المكان باعمال البحث والتشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد".

 

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