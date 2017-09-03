مصرع سيدة 50 عاما وطفلها 10 أعوام في حادث طرق على شارع 25 قرب عرعرة النقب

حادث طرق قاتل على شارع 25 في النقب ومصرع ام وطفلها في المكان



عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه "ان طواقم الاسعاف في لواء النقب تلقت عند الساعو 16:29 بلاغا حول حادث طرق على شارع رقم 25 قرب عرعرة النقب. وقد هرعت الطواقم الطبية وقدمت العلاج لاربعة مصابين من بينهم مصابات بجراح خطيرة". وتابع الناطق بلسان الاسعاف في بيان لاحق "ان الحديث يدور عن حادث طرق بين مركبتين وقد اقرت الطواقم الطبية وفاة شخصين وهما سيدة 50 عاما وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات بينما تم نقل المصابين الاخرين 20 و12 عاما الى المستشفى حيث وصفت اصابتهما بالمتوسطة" بحسب بيان الاسعاف.





صورة من مكان الحادث - تصوير مادا



واضاف الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء "انه تم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا بينما سائق السيارة الاخرى لم تكن هنالك حاجة لنقله الى العلاج في المستشفى". هذا ويذكر ان الضحيتين هما أم وطفلها.

وقد عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانا جاء فيه " نحو ساعات مساء اليوم الاحد بالنقب على شارع رقم 25 قرب المحاجر هناك لاتجاه ديمونا وقع حادث طرقات دام تخلله اصطدام سيارتين مسفرا عن مصرع شخصين واصابة اخرين متوسطا تمت احالتهما على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى بينما باشرت الشرطة التي هرعت الى المكان باعمال التشخيص الجنائي والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات جنبا لتنظيمها حركة السير والمرور هناك- للفقيدين الرحمة. هذا ولم تشخص بيانات هوية القتيلين حتى الان".





مكان الحادث - تصوير مادا





صورة السيارة - تصوير مادا