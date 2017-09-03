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أخبار محاكم وجنائيات محاولة تهريب اكثر من 2 كلغم مخدر كريستال داخل امعاء 3 سائحات من المكسيك

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مدن الساحل سائحات مكسيكيات تخبئن مخدر الكريستال في أمعائهن
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محاولة تهريب اكثر من 2 كلغم مخدر كريستال داخل امعاء 3 سائحات من المكسيك

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-03 17:14:29 A A


جاءنا من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري انه "  في المركز ومع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال 3 سائحات 39.40.41 عاما من المكسيك وبامعائهم نحو 2.243 كلغم من مادة مخدر الكريستال مع ضبطهن بمطار بن جوريون الجوي يوم 14.08 الفائت مدعيات قدومهن في رحلة استجمام منظمة ومن ثم معترفات بابتلاع المخدرات بهدف تهريبها لاسرائيل تم اليوم الاحد عبر محكمة المركزية باللد التقدم ضدهن في لائحة الاتهام جنبا لطلب تمديد فترة اعتقالهن حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضدهن" الى هنا بيان الشرطة.

فيما يلي - مخدر الكريستال - تصوير الشرطة


 

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