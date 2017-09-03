صحف العالم تتوج ايسكو بطلا بعد فوز اسبانيا على ايطاليا وتمنحه لقب ملك البيرنابيو

صحيفة لا ريبوبليكا:



ايطاليا تلقت ضربة قاضية في إسبانيا 3-0، مبرزة الهيمنة الكاملة للماتادور على المواجهة وايسكو هو ملك البيرنابيو



أشادت الصحف العالمية، بالأداء الذي قدمه المنتخب الإسباني في الفوز المستحق 3-0، على إيطاليا مساء أمس السبت، في تصفيات كأس العالم.

وعنونت لاجازيتا ديللو سبورت، صفحتها الأولى بعنوان "لاروخا أقوى من المنتخب الإيطالي"، وأقرت بالأفضلية الكبيرة للمنتخب الإسباني، مشيدة بالأداء القوي الذي قدمه إيسكو. وقالت "إيطاليا ستحاول التأهل للمونديال عبر البوابة الخلفية وإسبانيا من الباب الكبير"، مشيرة إلى أن اللعب بطريقة 4-4-2 لم يكن الخيار المثالي في مواجهة الماتادور خاصة على ملعب سانتياجو برنابيو. أما صحيفة كوريري ديلا سيرا، فقد عنونت "إيطاليا تسقط مهانة في مدريد"، مشيرة "الأهداف الثلاثة تعكس الفارق الواضح على أرضية الملعب بين الفريقين. يجب على إيطاليا أن تقنع بالملحق".

وأشارت إلى أن إيطاليا خسرت مباراة في التصفيات، سواء لكأس العالم أو لبطولة أمم أوروبا، للمرة الأولى في 56 مباراة، مضيفة "فينتورا كان شجاعا... وسارت الأمور على نحو سيء". وكتبت "توتوسبورت": "يا لها من ضربة"، ونشرت صورة لدانيلي دي روسي وأنطونيو كاندريفا وليوناردو بونوتشي، وعلى وجوههم ملامح خيبة الأمل.

بدوره قال موقع كالتشيو ميركاتو "فينتورا وبوفون وبونوتشي الأسوأ"، مبرزا الأداء الرائع الذي قدمه إيسكو وتعامل المدرب جولين لوبيتيجي مع المباراة، وفي المقابل رأت أن وحده بيلوتي يستحق الحصول على تقييم إيجابي (5.5 من عشرة) من منتخب إيطاليا. صحيفة لا ريبوبليكا، قالت هي الأخرى "ضربة قاضية لإيطاليا في إسبانيا 3-0"، مبرزة الهيمنة الكاملة للماتادور على المواجهة. أما صحيفة ليكيب، أبرزت "إسبانيا تلقن إيطاليا درسا"، مثنية على الأداء الذي قدمه المنتخب الإسباني خلال المباراة. وقالت "كان الإيطاليون يتوقعون أن يكرروا الفوز على إسبانيا خلال فترة ديل بوسكي في يورو فرنسا، ولكن عاشوا تكرارا لنهائي كأس الأمم الأوروبية 2012". وأشادت الصحيفة بإيسكو الذي وصفته بـ "ملك البرنابيو"، مبرزة عدم تلقي إسبانيا أي خسارة خلال 60 مباراة بتصفيات كأس العالم. بدورها قالت صحيفة آبولا "إسبانيا تفوز على إيطاليا بفضل إيسكو المتألق"، مشيرة إلى أن "إسبانيا انفردت بصدارة المجموعة بعد فوز كبير على إيطاليا".