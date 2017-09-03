ترامب: كوريا الشمالية دولة مارقة تشكل تهديدا حرجا وهنالك طريقة واحدة لايقافها

ترامب :



ممارسات كوريا الشمالية العدائية والخطيرة ما زالت مستمرة ضد الولايات المتحدة



كوريا الشمالية دولة مارقة وأصبحت تشكل تهديداً عظيماً وحرجاً كبيراً





ما زالت التجربة النووية التي قامت بها كوريا الشمالية اليوم الاحد الموافق 17-9-3 في المحيط الهادئ تسيطر على عناوين الاعلام في الولايات المتحدة الامريكية والعالم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في تغريدة كنبها على موقع تويتر إن "ممارسات كوريا الشمالية العدائية والخطيرة مستمرة ضد الولايات المتحدة" وذلك تعليقا على التجربة النووية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أن اختبار القنبلة الهيدروجينية الجديدة حقق نجاحا كاملا.





الرئيس الامريكي دونالد ترامب



هذا واضاف ترامب في تغريدات على "تويتر"، إن "كوريا الشمالية دولة مارقة وأصبحت تشكل تهديداً عظيماً وحرجاً كبيراً للصين التي تحاول المساعدة ولكن دون نجاح يذكر". واضاف:" بات واضحا ان كوريا الشمالية لا تعرف لغة السلم والتسامح وهنالك طريقة واضحة لايقافها" ملمحا لرد عسكري. وقال خبراء أمريكيون "إن كوريا الشمالية بتجربتها هذه اصبحت تهدد أمن الولايات المتحدة الامريكية مباشرة وانه يجب التحرك من اجل منع ذلك.