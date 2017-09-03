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أخبار محليات طوبا الزنغرية وعيد الاضحى والشرطة في نشاط مشترك هادف

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الجليل الاعلى الشرطة في طوبا الزنغرية ونشاط هادف
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طوبا الزنغرية وعيد الاضحى والشرطة في نشاط مشترك هادف

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-03 14:50:53 A A


جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري انه" في الشمال ببلدة طوبا الزنغرية وخلال نشاط لقسم الشرطة هناك بالتعاون مع المجلس المحلي برنامج بلدة بلا عنف ومدير عام مجلس الطلبة العرب القطري باسرائيل وغيرهم من الشخصيات الاعتبارية والمعنية بيوم ارشاد عام تخلله توزيع منشورات وهدايا رمزية هادفة وسكاكر على المواطنين والسائقين هناك جنبا الى التقدم في المعايدات بمناسبة عيد الاضحى المبارك".

الصور التالية من تصوير الشرطة



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