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أخبار محاكم وجنائيات كفرقرع: ملف محاولة القتل وقتل تمام ابو شندي وغدا اتهام ضد 10 مشتبهين

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وادي عارة اتهام 10 في ملف قتل تمام أبو شندي
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كفرقرع: ملف محاولة القتل وقتل تمام ابو شندي وغدا اتهام ضد 10 مشتبهين

الناطقة بلسان الشرطة في بيانها:

توصلت الشرطة خلال تحقيقاتها لاعتقال 3 المشتبهين 22.25.35 من السكان هناك بمحاولة القتل الاولى وكذلك 7 مشتبهين من السكان هناك ما بين اعمار 20-32 عاما بالضلوع في جريمة قتل المرحومة وكل ذلك على خلفية خصومة عائلية متواصلة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-03 14:32:52 A A

جاءنا من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري "أنه في الساحل ومع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها بملف اعتقال 10 مشتبهبن بمحاولة القتل و جريمة قتل المرحومة تمام شندي من كفرقرع  في كفرقرع يوم 17.07 الفائت من المقرر ان يتم غدا الاثنين التقدم ضدهم بلوائح الاتهام". وتابع البيان:"هذا وسمح بالنشر على انه ووفقا لمادة التحقيقات فان واقعة الاعتداء واطلاق النار التي حصلت مساء يومها قرب مسجد عمر الخطاب بالبلدة هناك اسفرت عن اصابة 3 افراد كانو يستقلون سيارة التي تم اعتراض طريقها واطلاق النار اتجاه مستقليها ومن ثم الاعتداء عليهم بالعصي وقضبان حديدية ومن بعدها بفترة قصيرة تم القيام وعلى ما يبدو برد فعل تخلله اطلاق نار اتجاه منزل مسفرا عن مقتل المرحومة تمام ابو شندي بالسبعينات من عمرها" كما جاء في بيان الشرطة.



المرحومة تمام أبو شندي 

واضاف بيان الشرطة:"هذا وتوصلت الشرطة خلال تحقيقاتها لاعتقال 3 المشتبهين 22.25.35 من السكان هناك بمحاولة القتل الاولى وكذلك 7 مشتبهين من السكان هناك ما بين اعمار 20-32 عاما بالضلوع في جريمة قتل المرحومة وكل ذلك على خلفية خصومة عائلية متواصلة. هذا ورغم عدم تعاون المشتبهين مع المحققين تم تشكيل قاعدة الادلة ضدهم جنبا لتمديد فترة اعتقالهم تمهيدا للتقدم غدا الاثنين عبر المحكمة المركزية بحيفا بلوائح الاتهام كل بما نسب اليهم".

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