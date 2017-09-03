القبض على سائق من كفرقرع يقود للمرة السادسة ورخصته مسحوبة

بيان الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري:



اعتقال سائق من كفرقرع بعد ضبطه للمرة السادسة وهو يقود سيارته ورخصته مسحوبة



جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري انه " مؤخرا وخلال نشاط لشرطة المرور على شارع رقم 2 قرب شفاييم اتجاه الشمال تم القبض على سائق سيارة عربي من كفر قرع بالمنطقة الساحلية بنحو الاربعين من عمره من بعد ان تبين انه يقود سيارته ورخصة قيادته مسحوبة وانها المرة السادسة التي تم ضبطه فيها وهو يقود ورخصته مسحوبة وان رخصة القيادة التي يستخدمها غير سارية المفعول منذ عام 2002 وان اخر سحب رخصة قيادة في سجله كانت في شهر نوفمبر من العام الماضي ولمدة 24 شهرا وانه كان قد امضى محكومية سجن طويلة لضلوعة بذلك" كما جاء في بيان الشرطة.

واضاف بيان الشرطة:"هذا وحاول السائق اقناع الشرطة بالتسامح معه بحجة العيد وفرحة العيد عبثا وبحيث تم سحب رخصة قيادته فورا مدة 30 يوما واعتقاله وتحويله للتحقيقات الجارية وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقاله لاحقا على ذمتها" الى هنا بيان الشرطة.