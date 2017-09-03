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أخبار محليات اصابة فتى 16 عاما برأسه في بركة في منطقة المطلة

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اصابة فتى 16 عاما برأسه في بركة في منطقة المطلة

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-03 13:41:53 A A


عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه ان طواقم الاسعاف التابعة للواء "يردين" تلقت بلاغا حول غرق فتى في بركة في المطلة. وجاء في البيان "انه تم انتشال الفتى البالغ من العمر 16 عاما ولم يكن بكامل وعيه حيث قدم له افراد الطاقم الاسعاف الاولي وتم نقله بواسطة طائرة عمودية التابعة لنجمة داوود الحمراء الى مستشفى رمبام في حيفا لمواصلة علاجه وحالته متوسطة وهو يعاني من اصابة في الرأس" كما جاء في بيان الاسعاف.

 

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