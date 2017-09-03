القدس : ضبط 265 اسطوانة غاز واعتقال مشتبهين

لوبا السمري في بيانها:



المشتبهان لم يملكا ترخيصا للعمل بمجال اسطوانات الغاز وعملهما شكل خطورة على السلامة العامة



عممت المتحدثة بلسان الشرطة لوبا السمري بيانا جاء فيه "مؤخرا في القدس بحي ام ليسون وخلال نشاط للشرطة تم القاء القبض على مشتبهين مقدسيين 19.27 عاما بادارة محل لتخزين اسطوانات الغاز بصورة غير قانونية وكذلك بنقلها ودفايات غاز وكهرباء وبحيث ضبطتهما القوات وهم يحملون قسم منها قرب مخزن بالحي هناك على متن سيارة بملكية احدهما ومع ضبط مجمل 265 اسطوانة غاز هناك وكذلك عشرات الدفايات غالبيتها مجهولة علامات الانتاج والتصنيع وبحيث تبين ان لا تراخيص قانونية بحوزة المشتبهين للعمل بمجال اسطوانات الغاز البتة وبالتالي فان عملهما في هذا المجال دون تأهيل وترخيص انطوى وبطبيعة الحال , خطرا داهما على السلامة العامة". واضاف البيان:"هذا وتم لاحقا اطلاق سراح المشتبهين عبر محكمة الصلح بشروط مقيدة والتحقيقات جارية وسط التحرز على سيارة النقل واسطوانات الغاز والدفايات ومتابعة الاجراءات بخصوصها عبر مديرية الغاز والطاقة" الى هنا بيان الشرطة.



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