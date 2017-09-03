رئيس جلجولية: سنتخذ خطوات اذا لم يتم اقصاء مدير الاعدادية - اللجنة: لن نضرب وما تدعيه باطل

رئيس المجلس في جلجولية فائق عودة طالب وزارة المعارف باقصاء مدير المدرسة، وهدد باضراب المدارس او الاعلان عن اضراب جزئي في حال ولم يتم التجاوب مع مطالبه

لجنة الأهالي:

ادعاءات الرئيس عارية عن الصحة وموقفه سياسي ولا يخدم المسيرة التعليمية

اعربت لجنة الاهالي في مدرسة الرازي الاعدادية في جلجولية ، عن رفضها التام لقرار رئيس المجلس فائق عودة حول "طلب اقصاء مدير المدرسة المربي رامي غانم، مشيرين "الى ان ادعاءات الرئيس عارية عن الصحة وموقفه سياسي ولا يخدم المسيرة التعليمية". هذا وقد طالب رئيس المجلس في جلجولية فائق عودة من وزارة المعارف باقصاء مدير المدرسة، وهدد باضراب المدارس او الاعلان عن اضراب جزئي في حال ولم يتم التجاوب مع مطالبه".



فائق عودة



وصرح عوده "بانه يدرس امكانية تقديم شكوى، وانه لن يتنازل هو واخرون من الاهالي عن اقصاء المدير".

تعقيب على بيان المجلس المحلي

وجاء في بيان لجنة أولياء الأمور في مدرسة الرازي ممثلة برئيسها وهبي عرار والاعضاء "اللجنة تهيب بأهالي طلابنا الأعزاء بالالتفاف حولها نصرة الحق ودعما لمصلحة طلابنا وصد المحاولات من قبل رئيس المجلس المحلي. لقد قام رئيس المجلس بعقد جلسة شملت قسما من عمال المجلس وبعض المقربين منه، ومجموعة قليلة من أصحاب الرأي المستقل، والذين أتوا الى الجلسة دون علم مسبق في موضوعها، وهنا يستحضرنا السؤال التالي: لماذا لم يتم دعوة لجنة الأهالي المدرسية المنتخبة كممثل للأهالي الى الجلسة؟ ام ان الدكتاتورية نهج لا بد منه؟".

ثم جاء في البيان:" لقد تم قذف مدير المدرسة باتهامات ليس لها أساس من الصحة، نقولها وبعد توخي الحقائق وفحص الاتهامات الباطلة في هذه الأيام الفضيلة "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين". لماذا تدرس يا رئيس إمكانية تقديم شكوى ام انه ليس لديك ما تقدم؟ ونحن من منطلق المسؤولية نقول اذا كان هنالك دليل قطعي، فاننا اول من سيقف وراء اي قرار باقصاء المدير عن عمله. لقد عانت المدرسة فترة طويلة من شح الخدمات والاحتياجات الأساسية الملقاة على عاتق المجلس الذي يشكو من ظاهرة تبديل رؤساء اقسام المعارف واقسام أخرى. عن أي مصالح مبيته تتحدثون؟" كما جاء في البيان.

واختتم البيان:" أعضاء لجنة الأهالي وعلى مدار الأعوام السابقة قاموا بسد الثغرات التي تركها المجلس المحلي، والمشاريع داخل المدرسة تشهد على ذلك، وعليه فان لجنة الأهالي ضد أي اضراب في المدارس, واننا نهيب بأولياء طلابنا الأعزاء بعدم الاصغاء لقرار المجلس المحلي حتى لا ننجح هذا الاضراب، ونطلب من الجميع ان يرسلوا أولادهم للمدرسة كي يعلم المجلس المحلي ان المدرسة ليست ساحة لفض خلافات سياسية وتنفيذ اجندة انتخابية, فان الطاقم التعليمي والإدارة ولجنة الإباء سيكونوا بانتظاركم يوم الثلاثاء القادم باذن الله وكل عام وانتم بخير" الى هنا بيان لجنة الاهالي.



وهبي عرار