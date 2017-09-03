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أخبار محليات اعتقال شابة من موديعين بشبهة الإحتيال على رجال عبر الإنترنت وسرقة المال

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مدن الساحل اعتقال شابة من موديعين بشبهة الإحتيال بعشرات الآلاف
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اعتقال شابة من موديعين بشبهة الإحتيال على رجال عبر الإنترنت وسرقة المال

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-09-03 12:42:44 A A

عممت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة بيانًا على وسائل الاعلام حول ضبط مشتبهة من موديعين بشبهة النصب والإحتيال وجاء فيه:"في لواء المركز، تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال مشتبهة من سكّان موديعين البالغة من العمر 25 عامًا بشبهة النصب والإحتيال على عددٍ من الرجال الضحايا الذين كانت قد تعرفت عليهم عبر شبكة الإنترنت ومواقع تعارف مختلفة موقعةً بهم خلال التقائهم وسهرهم سويًا، كل واحد في مناسبة منفصلة ومختلفة، حيث اعتادت المشتبهة تصوير بطاقات اعتمادهم وتفاصيلها وم نثم استخدامها لشراء مستحضرات تجميل وأغراض اخرى ثمينة عبر الإنترنت، بما اشتمل هواتف نقّالة حديثة وعطور وملابس بعشرات آلاف الشواقل، حتى توصلت الشرطة التي استلمت شكاوى ضحاياها من الرجال حول صفقات شراء تم تنفيذها  ببطاقات اعتمادهم دون اي علم ولا ادراك ولا موافقة للقواسم المشتركة بين جميع الحالات الا وهو المشتبهة نفسها وبينات هويتها الحقيقية واعتقالها قبل نحو اسبوع وحيث من المقرر ان يتم اليوم الاحد عبر محكمة الصلح بريشون لتسيون وللمره الاخرى طلب تمديد فترة اعتقالها على ذمة التحقيقات الجارية".

 

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